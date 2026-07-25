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Регион
25 июля, 13:11

В России прекратят продажу бензина «Евро-3», сообщил Новак

Новак: Выпуск бензина «Евро-3» — временная мера, его продажу прекратят

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Juliya Shangarey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Juliya Shangarey

Россия вернётся к производству бензина только пятого экологического класса. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он подчеркнул, что разрешение на выпуск и продажу «Евро-3» носит временный характер.

«Конечно, это временное решение для того, чтобы обеспечить наполнение внутреннего рынка и покрытие дефицита. А в целом при нормальной ситуации мы должны будем производить только «Евро-5». Мы называем это класс пятый, не «Евро», а пятый класс, топливо с лучшими экологическими характеристиками», — сказал Новак в комментарии журналисту Life Александру Юнашеву.

Однако вице-премьер не уточнил сроки возврата к выпуску только топлива пятого класса. По его словам, это произойдёт после того, как заводы заработают в полную силу.

Новак сообщил об улучшении ситуации с топливом после ремонта ряда НПЗ
Новак сообщил об улучшении ситуации с топливом после ремонта ряда НПЗ

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что ситуация на топливном рынке страны постепенно стабилизируется. По итогам совещания с ведомствами он отметил, что принятые меры начали давать результат. В правительстве продолжают мониторить обстановку, взаимодействуя с регионами и компаниями.

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Александра Мышляева
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