В России прекратят продажу бензина «Евро-3», сообщил Новак

Россия вернётся к производству бензина только пятого экологического класса. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он подчеркнул, что разрешение на выпуск и продажу «Евро-3» носит временный характер.

«Конечно, это временное решение для того, чтобы обеспечить наполнение внутреннего рынка и покрытие дефицита. А в целом при нормальной ситуации мы должны будем производить только «Евро-5». Мы называем это класс пятый, не «Евро», а пятый класс, топливо с лучшими экологическими характеристиками», — сказал Новак в комментарии журналисту Life Александру Юнашеву.

Однако вице-премьер не уточнил сроки возврата к выпуску только топлива пятого класса. По его словам, это произойдёт после того, как заводы заработают в полную силу.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что ситуация на топливном рынке страны постепенно стабилизируется. По итогам совещания с ведомствами он отметил, что принятые меры начали давать результат. В правительстве продолжают мониторить обстановку, взаимодействуя с регионами и компаниями.