Хуситы заявили об ударах по объектам Saudi Aramco в Джизане и Янбу

Йеменские мятежники из движения «Ансар Аллах» (хуситы) заявили о нанесении массированных ударов по объектам нефтегазовой компании Saudi Aramco в саудовских портовых городах Джизан и Янбу. В заявлении группировки утверждается, что цели были поражены «точно и прямо».

По данным мятежников, по объектам Aramco в Джизане применялись баллистические ракеты и беспилотники, а в Янбу — баллистические и крылатые ракеты, а также дроны. Хуситы пояснили, что атаки стали ответом на удары аравийской коалиции по йеменскому городу Ходейда и острову Камаран. Также они объявили о продолжении морской блокады Саудовской Аравии.

Ранее йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили о проведении операции против двух нефтяных танкеров — ENCELIA и LAYLA — за нарушение установленной ими морской блокады в Красном море, применив для атак беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. В своём заявлении группировка также сообщила, что им удалось изменить маршрут около десяти других судов, заставив их развернуться.