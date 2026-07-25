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25 июля, 13:16

В Московской области объявлен режим ракетной опасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

В Московской области введён режим ракетной опасности. Жителей призывают не покидать помещения, держаться подальше от окон, а при возможности спуститься в убежище.

Тем, кто оказался на улице или в машине, рекомендовано укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или на парковке.

Категорически запрещается снимать на видео беспилотные летательные аппараты и работу средств противовоздушной обороны. Граждан просят сохранять бдительность. В случае обнаружения БПЛА или его обломков необходимо немедленно информировать экстренные службы по номеру «112».

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Ранее Life.ru рассказывал, что за минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны уничтожили 8 управляемых авиабомб и 1060 беспилотников самолётного типа, запущенных украинскими военнослужащими. В общей же сложности с начала СВО было сбито уже 189 тысяч дронов.

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Владимир Озеров
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