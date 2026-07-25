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25 июля, 13:58

«Просто невозможно!»: Лера Кудрявцева устала от жары во Франции

Лера Кудрявцева пожаловалась на невыносимую жару во Франции

Лера Кудрявцева. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Лера Кудрявцева. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Российская телеведущая Лера Кудрявцева отдыхает во Франции. Но погода мешает ей наслаждаться поездкой. Она пожаловалась на сильную жару.

«Как я задолбалась от жары. Я просто уже какую неделю хожу с мокрой тряпкой на голове и ношу с собой бутылку воды. Просто невозможно!» — заявила Кудрявцева в своих соцсетях.

По её словам, она хотела посмотреть французские города и сходить в музеи. Но из-за жары не может этого сделать. Телеведущая призналась, что устала от погоды и с трудом переносит отдых в таких условиях.

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Ранее Лера Кудрявцева показала в соцсетях семейный отдых во Франции. Телеведущая сняла, как её семилетняя дочь Маша устроила рыбалку прямо в бассейне. Звезда проводит отпуск в Сен-Тропе с мужем Игорем Макаровым и дочерью.

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Александра Мышляева
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