На «ГорИИзонтах» призвали не ограничивать ИИ, а развивать свои технологии

В Москве на интенсиве «ГорИИзонты: эволюция медиа» эксперты пришли к выводу, что искусственный интеллект уже стал повседневным инструментом в работе медиа, государства и креативных индустрий. Дальнейшее развитие требует не запретов, а выработки новых стандартов и поддержки отечественных разработчиков.

«Если мы хотим участвовать в глобальной гонке, то сегодня, исходя из наших возможностей и наших реалий, нам необходим закон о поддержке наших ИИ-моделей. Именно поэтому в критически важных отраслях, а также государственные структуры могут использовать только российские инструменты искусственного интеллекта», – отметил он.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что российская модель регулирования ИИ должна стимулировать развитие национальных технологий. В критически важных отраслях и госструктурах необходимо использовать только отечественные инструменты. По его словам, борьба сегодня идёт не только за технологии, но и за глобальные правила их использования.

«Никакого противоречия между Палантиром и Ватиканом не существует. Если Палантир выступает с позиции силы, с позиции технологического доминирования, то Ватикан очень мягко, с помощью веры объясняет, что глобальное доминирование Запада в этой индустрии — единственно верное. По сути, цель одна — сформировать и обеспечить глобальное управление искусственным интеллектом с позиции западных компаний», — заявил Горелкин.

Гендиректор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский привёл данные исследования, согласно которым все опрошенные компании, производящие контент, уже используют ИИ. Самое зрелое направление — генерация изображений (72% используют постоянно), текстовые модели внедрили 64%, видео — 51%, звук — 33%. При этом главным навыком будущего остаётся способность человека критически анализировать информацию.

«Детей нужно учить критическому мышлению, воспринимать сложные вещи, читать «Войну и мир», а не краткий ИИ-пересказ. Только так можно остаться человеком в эпоху ИИ», – сказал он.

Заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец представила исследование, показавшее, что 97% россиян знают об ИИ, а среди работников медиасферы 42% активно используют нейросети для создания контента. Она отметила, что революция уже произошла, и это наше настоящее. Эксперты сошлись на том, что строить свои уникальные технологии — единственный способ избежать цифровой колонизации.

«Эти цифры – о том, что мы уже не стоим на пороге революции, которую несёт за собой искусственный интеллект. Мы уже её прошли, и это наше настоящее», – отметила Аблец.

Ранее на форуме «Территория смыслов» в Мастерской управления «Сенеж» прошло ток-шоу «Воспитание. Мягкая сила», где эксперты обсудили влияние медиаконтента и искусственного интеллекта на воспитание детей, риски цифровых сервисов, а также роль личности и живого общения в технологическую эпоху. Генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский представил исследование, согласно которому дети с 11 лет самостоятельно выбирают контент и умеют обходить родительские ограничения и цифровые блокировки, что ставит перед платформами задачу совершенствовать рекомендательные системы.