Огонь не пощадил никого: В селе под Ульяновском при пожаре погибла бабушка с двумя детьми

В селе Большие Ключищи под Ульяновском при пожаре в жилом доме погибли трое человек — двое маленьких детей и их пожилая родственница. Об этом сообщил источник издания 73online.ru.

Возгорание произошло сегодня в квартире дома на улице Ленина. Огонь стремительно распространился по комнатам, помещения заполнил густой дым. Находившиеся внутри брат и сестра не успели выбраться наружу.

По предварительным данным, шестилетний мальчик и его трёхлетняя сестра погибли, отравившись угарным газом. Вместе с ними в горящей квартире умерла 76-летняя женщина.

К ликвидации масштабного пожара оперативно привлекли усиленный группировку сил: 19 сотрудников и 18 машин спецназначения. По словам журналистов, в пресс-службе МЧС уточнили, от них задействовано 10 огнеборцев и 4 единицы техники.

На месте происшествия были задействованы следователи СК, полицейские, представители прокуратуры, медики и спасатели. Что стало причиной пожара, пока выясняют.

Напомним, ранее в Егорьевске в жилой пятиэтажке взорвался бытовой газ, после чего вспыхнул пожар. Огонь охватил помещения на третьем этаже, взрывной волной выбило стёкла и разрушило балкон. Пострадали три человека, им оказали помощь медики.