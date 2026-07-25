Ирина Пегова порадовала подписчиков свежим фото с отпуска в цветочном купальнике

Народная артистка РФ Ирина Пегова выбралась на морской курорт и поделилась с подписчиками в соцсетях свежими фотографиями в купальнике.

На одном из снимков звезда предстала в купальнике. Пегова стоит на песчаных скалах и смотрит вдаль, а яркие цветы на её купальнике придают живости песочно-скалистому пейзажу. Свой день она продолжила прогулкой по саду, а затем переместилась на пляж вместе с книжкой рассказов Максима Горького.

Подписчикам артистки понравился такой контент, а в комментариях Пегову засыпали комплиментами.

Ранее Ирина Пегова опубликовала редкую фотографию со своим возлюбленным Сергеем Мариным, который моложе её на девять лет. Пара долго скрывала свои отношения от глаз общественности и лишь в июне 2025 года раскрыла все карты.