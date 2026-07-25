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25 июля, 14:28

Ирина Пегова порадовала подписчиков свежим фото с отпуска в цветочном купальнике

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ pegovairina

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ pegovairina

Народная артистка РФ Ирина Пегова выбралась на морской курорт и поделилась с подписчиками в соцсетях свежими фотографиями в купальнике.

На одном из снимков звезда предстала в купальнике. Пегова стоит на песчаных скалах и смотрит вдаль, а яркие цветы на её купальнике придают живости песочно-скалистому пейзажу. Свой день она продолжила прогулкой по саду, а затем переместилась на пляж вместе с книжкой рассказов Максима Горького.

Подписчикам артистки понравился такой контент, а в комментариях Пегову засыпали комплиментами.

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Ранее Ирина Пегова опубликовала редкую фотографию со своим возлюбленным Сергеем Мариным, который моложе её на девять лет. Пара долго скрывала свои отношения от глаз общественности и лишь в июне 2025 года раскрыла все карты.

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Владимир Озеров
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