В московском «Ашане» на первом ряду нашли селёдку, просроченную на месяц

В одном из московских «Ашанов» нашли просроченную на месяц селёдку. Житель столицы Павел рассказал SHOT ПРОВЕРКЕ, что хотел купить её для «шубы». Хорошо, что посмотрел на срок годности.

Просроченная на месяц сельд, обнаруженная в одном из столичных гипермаркетов. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

К слову, этот гипермаркет часто вызывает у покупателей негатив. Они жалуются на просрочку, гнилые фрукты, овощи и грубых сотрудников.

Ранее в одном из московских «Перекрёстков» нашли угря в настоящем коконе из льда. Морской деликатес оказался полностью обморожен и продавался по скидке.