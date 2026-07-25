Новак: Казахстан может поставлять излишки нефтепродуктов в Россию

Излишки нефтепродуктов, образующиеся в Казахстане, могут быть направлены на российский рынок. О такой договорённости в интервью ИС «Вести» рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, объёмы, доступные для переброски, пока невелики. Однако при возникновении необходимости их готовы оперативно перенаправить в РФ.

Новак пояснил, что данная инициатива носит взаимовыгодный характер. Такой подход призван обеспечить стабильную работу внутренних рынков обеих стран, а соответствующие договорённости с коллегами уже достигнуты.

Ранее Александр Новак в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым заявил, что допуск бензина стандарта «Евро-3» на рынок является временной мерой для насыщения внутреннего спроса и покрытия дефицита. При нормализации обстановки производство должно вернуться исключительно к пятому экологическому классу — топливу с наилучшими характеристиками.