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25 июля, 14:23

Новак: Казахстан может поставлять излишки нефтепродуктов в Россию

Александр Новак. Обложка © Life.ru

Александр Новак. Обложка © Life.ru

Излишки нефтепродуктов, образующиеся в Казахстане, могут быть направлены на российский рынок. О такой договорённости в интервью ИС «Вести» рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, объёмы, доступные для переброски, пока невелики. Однако при возникновении необходимости их готовы оперативно перенаправить в РФ.

Новак пояснил, что данная инициатива носит взаимовыгодный характер. Такой подход призван обеспечить стабильную работу внутренних рынков обеих стран, а соответствующие договорённости с коллегами уже достигнуты.

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Ранее Александр Новак в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым заявил, что допуск бензина стандарта «Евро-3» на рынок является временной мерой для насыщения внутреннего спроса и покрытия дефицита. При нормализации обстановки производство должно вернуться исключительно к пятому экологическому классу — топливу с наилучшими характеристиками.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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