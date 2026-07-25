В Краснодаре пьяный сантехник поджёг припаркованные машины и электросамокат. Инцидент произошёл 24 июля на улице Красных Партизан. Жители многоэтажек проснулись от пожара во дворе.

В Краснодаре пьяный сантехник поджёг пять машин и самокат. Видео © Telegram / Полиция Краснодара

Сотрудники МВД установили, что это поджог. Вскоре они задержали подозреваемого. Им оказался сантехник, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина не смог объяснить свой поступок. Правоохранители изъяли у него зажигалку. С её помощью он поджёг пластиковые детали машин и самокат.

Задержанный во всём признался. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее росгвардейцы задержали 16-летнего подростка, устроившего поджог на АЗС в Калининском районе Петербурга. Молодой человек облил горючим одну из колонок и поджёг её. Во время патрулирования сотрудники вневедомственной охраны заметили пожар и сразу выехали на место.