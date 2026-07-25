В Сирии на трассе Дейр-эз-Зор — Дамаск столкнулись два пассажирских автобуса. Об этом сообщил директор департамента неотложной помощи Минздрава страны Наджиб ан-Наасан. По его словам, число жертв достигло 35 человек.

В Сирии при столкновении двух автобусов погибли 35 человек. Видео © X / Firas Almasi

«Число погибших в результате столкновения двух пассажирских автобусов достигло 35, ещё 30 получили ранения», — заявил ан-Наасан.

Авария произошла в районе города Эс-Сухне на востоке Сирии. Министерство обороны страны направило несколько вертолётов. Они доставили раненых в военный госпиталь в Хомсе.

Ранее в стамбульском районе Эюпсултан произошла серьёзная авария с участием пассажирского автобуса и легковушки. После столкновения автобус врезался в столб — пострадали 30 человек. ДТП случилось на улице Яведуд. От удара автобус отбросило на опору с указателем. На место прибыли полиция, пожарные и скорая.