Шеф-повара Максима Сырникова похоронили на Северном кладбище в Петербурге

В Санкт-Петербурге состоялась церемония прощания с шеф-поваром, историком кулинарии и телеведущим Максимом Сырниковым. Могила знатока национальной гастрономии находится на Северном кладбище.

Проводить Сырникова в последний путь пришли несколько десятков человек. Друзья, близкие и коллеги собрались на отпевание в кладбищенском храме Успения Пресвятой Богородицы.

Максим Сырников родился в Ленинграде 28 июля 1965 года. Он известен как автор множества изданий, посвященных истории исконно русской кухни, организатор гастрономических фестивалей и ведущий программы «Монастырская кухня» на телеканале «Спас». Также покойный возглавлял фонд «Русская поварня», который занимался популяризацией отечественных кулинарных традиций. О кончине Сырникова стало известно 22 июля.

Ранее Life.ru рассказывал, что известный шеф-повар и телеведущий Максим Сырников скончался в возрасте 60 лет. Причина смерти кулинара не раскрывается, однако известно, что некоторое время он находился в больнице, откуда в последствии был выписан.