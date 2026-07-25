Сенатор Шейкин: Цифровой рубль начнут внедрять в России с 1 сентября

Внедрение цифрового рубля в России начнётся с 1 сентября 2026 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил сенатор Артём Шейкин. По его словам, процесс будет поэтапным. Это нужно для плавной адаптации инфраструктуры и привыкания граждан.

«С 1 сентября вступает в силу закон и начнётся поэтапное внедрение цифровой валюты у нас в стране, в некоторых банках. Граждане могут пользоваться цифровой валютой через свои банковские приложения», — сказал парламентарий.

Сначала цифровой рубль будут обслуживать 21 банк. К сентябрю 2028 года к системе должны подключиться все кредитные организации. Граждане смогут пользоваться новой валютой через привычные банковские приложения.

Цифровой рубль войдёт в обращение как третья форма национальной валюты наравне с наличными и безналичными средствами. Храниться он будет на платформе Банка России, а пользователи смогут управлять им через мобильное приложение своего банка.