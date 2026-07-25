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25 июля, 15:12

В горах Осетии заметили редкое оптическое явление — броккенский призрак

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / uruzmag_turgiev

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / uruzmag_turgiev

В горах Северной Осетии удалось зафиксировать редкое атмосферное явление, известное как броккенский или горный призрак. На снятые путешественником кадры обратил внимание Gor Mash.

Броккенский призрак в Осетии. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / uruzmag_turgiev

Речь идёт об оптическом эффекте, когда тень наблюдателя проецируется на плотную пелену тумана или облака в противоположной от солнца стороне. Силуэт при этом может обрамляться яркими концентрическими кольцами — глорией.

Зрелище кажется сверхъестественным из-за иллюзии движения. Тень способна внезапно шевелиться, беспорядочно перемещаться или менять пропорции, даже если человек остаётся неподвижным.

Специалисты объясняют такую динамику нестабильностью воздушных потоков. Постоянное колыхание тумана и колебания плотности облачного слоя заставляют проекцию визуально искажаться и двигаться.

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Ранее Life.ru рассказывал о «коллегах» броккенского призрака из Тибета. Во время грозы очевидцы зафиксировали редкое атмосферное явление — яркие красные вспышки в небе, напоминающие гигантские светящиеся щупальца. Подобные феномены известны как «космические молнии» или «атмосферные призраки».

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Юрий Лысенко
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