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25 июля, 15:08

26 июля объявлено днём траура по жертвам теракта в Кирилловке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Запорожской области 26 июля станет днем траура в память о жертвах атаки ВСУ в курортной зоне Кирилловки. Официальное распоряжение подписал глава субъекта Евгений Балицкий.

На всей территории края будут приспущены государственные флаги. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия.

Массированный налёт привел к серьёзным разрушениям на турбазах. Под завалами разрушенных строений оказались люди. На месте происшествия оперативно развернули спасательную операцию, к которой привлекли сотрудников экстренных служб. Спасателям удалось вызволить из-под обломков двух выживших граждан. Одним из спасённых оказался несовершеннолетний. Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением врачей в местных медицинских учреждениях.

По официальным данным, трагедия унесла жизни 12 мирных граждан. Различные травмы и ранения получили еще 19 человек. Руководитель области назвал случившееся бесчеловечными действиями, направленными против гражданского населения.

Балицкий: 8 человек пропали без вести после удара ВСУ по Кирилловке
Балицкий: 8 человек пропали без вести после удара ВСУ по Кирилловке

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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