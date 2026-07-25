Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что за время так называемого режима тишины, объявленного украинскими властями в Алёшках и округе, погибли пять человек. Ещё 24 человека получили ранения. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Киев утверждал, что с 20 по 25 июля украинские военные прекратят обстрелы и применение дронов. Местным жителям предлагали эвакуироваться. Однако, по словам Сальдо, эти обещания не были выполнены.

А 22 июля санитарный автомобиль подорвался на мине. Её сбросил украинский беспилотник. Погиб водитель, который работал в больнице с 2022 года. Украинская сторона эти факты не комментирует. Сальдо призвал жителей не поддаваться на дезинформацию и доверять только официальным источникам.

Ранее Сальдо заявил, что обстрелы мирных жителей продолжатся, пока в Киеве у власти находятся Зеленский и его окружение. Так он прокомментировал атаку на базы отдыха в Кирилловке. По его мнению, у Украины нет будущего с таким руководством. Дипломатия в этом случае бессильна — ответом должны стать удары по позициям и ресурсам противника.