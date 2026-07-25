Двум фигуранткам дела о терактах в Пятигорске грозит до 20 лет колонии

Руководитель следственного управления СКР по Ставропольскому краю Александр Перепелицын в интервью РИА «Новости» сообщил, что двум женщинам, обвиняемым в подготовке терактов против силовиков в Пятигорске, грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным следствия, они приехали из Москвы и 20 июня забрали из тайников рюкзаки с самодельными взрывными устройствами. Младшую задержали на подходе к КПП одного из силовых ведомств, затем задержали и вторую участницу. По словам Перепелицына, женщины не были «идейными смертницами», а действовали по указке кураторов из спецслужб Украины как марионетки.

Обе находятся под стражей. Им предъявлены обвинения в покушении на террористический акт и незаконной перевозке боеприпасов.

Ранее ФСБ опубликовала видео задержания двух женщин 19 и 47 лет, которые планировали серию атак в Пятигорске и готовили покушения на сотрудников правоохранительных органов, причём следователи полагают, что они не были знакомы и не осознавали, что их используют для теракта. Установлено, что обе прибыли из Москвы и 20 июня получили из тайника рюкзаки с взрывчаткой, после чего младшую задержали у КПП силового ведомства, а вторую — в ходе оперативных мероприятий.