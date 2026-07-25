В Цахкадзоре десятки людей застряли на канатной дороге из-за отключения света
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
На курорте Цахкадзор в Армении десятки отдыхающих оказались заблокированы на канатной дороге вследствие прекращения подачи электроэнергии. Об этом информирует онлайн-издание armlur.am.
Инцидент случился в пятницу. После отключения питания механизмы подъёмника встали, в результате чего граждане застряли в подвесных креслах прямо в воздухе. Другие посетители были вынуждены оставаться на различных участках склона без возможности продолжить подъём или спуститься вниз.
Ситуация спровоцировала панику, особенно сильно переживали семьи с детьми. Канатный транспорт некоторое время оставался полностью парализованным.
Сотрудники объекта предприняли усилия для скорейшего восстановления энергоснабжения. Движение удалось возобновить в тот же день, сведений о пострадавших не поступало.
На днях Life.ru рассказывал, как в Луге спасатели извлекли из дупла в дереве застрявшего мужчину, который провёл там ночь с пивом и не торопился выбираться. Накануне Роман забрался на клён высотой четыре метра, но не рассчитал силы и провалился в полость глубиной около двух метров. Оценив обстановку, он не стал паниковать, не звал на помощь, а спокойно сидел внутри с запасом пенного.
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