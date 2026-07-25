Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июля, 15:56

В Цахкадзоре десятки людей застряли на канатной дороге из-за отключения света

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На курорте Цахкадзор в Армении десятки отдыхающих оказались заблокированы на канатной дороге вследствие прекращения подачи электроэнергии. Об этом информирует онлайн-издание armlur.am.

Инцидент случился в пятницу. После отключения питания механизмы подъёмника встали, в результате чего граждане застряли в подвесных креслах прямо в воздухе. Другие посетители были вынуждены оставаться на различных участках склона без возможности продолжить подъём или спуститься вниз.

Ситуация спровоцировала панику, особенно сильно переживали семьи с детьми. Канатный транспорт некоторое время оставался полностью парализованным.

Сотрудники объекта предприняли усилия для скорейшего восстановления энергоснабжения. Движение удалось возобновить в тот же день, сведений о пострадавших не поступало.

Российский альпинист застрял на китайской горе Чогори без кислорода
Российский альпинист застрял на китайской горе Чогори без кислорода

На днях Life.ru рассказывал, как в Луге спасатели извлекли из дупла в дереве застрявшего мужчину, который провёл там ночь с пивом и не торопился выбираться. Накануне Роман забрался на клён высотой четыре метра, но не рассчитал силы и провалился в полость глубиной около двух метров. Оценив обстановку, он не стал паниковать, не звал на помощь, а спокойно сидел внутри с запасом пенного.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Армения
  • ЧП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar