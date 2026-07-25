Токаев возложил цветы в Омске к мемориальной доске отца-фронтовика

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил цветы в Омске к мемориальной доске своего отца Кемеля Токаева. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера. Доска установлена на фасаде здания Омского госпиталя для ветеранов войн.

Кемель Токаев проходил лечение в этом госпитале с февраля по июнь 1945 года. В медучреждении с июля 1941 года прошли лечение почти 150 тысяч раненых военнослужащих. Токаев также ознакомился с историей создания и работой госпиталя.

Ранее на Форуме межрегионального сотрудничества в Омске президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Владимира Путина, а также власти Омской области за бережное отношение к памяти ветеранов войны. Он особо отметил внимание к его отцу Кемелю Токаеву, который после тяжёлого ранения лечился в Омске.