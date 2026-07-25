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25 июля, 16:15

Токаев возложил цветы в Омске к мемориальной доске отца-фронтовика

Токаев возложил цветы в Омске к мемориальной доске отца-фронтовика. Обложка © Akorda.kz

Токаев возложил цветы в Омске к мемориальной доске отца-фронтовика. Обложка © Akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил цветы в Омске к мемориальной доске своего отца Кемеля Токаева. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера. Доска установлена на фасаде здания Омского госпиталя для ветеранов войн.

Кемель Токаев проходил лечение в этом госпитале с февраля по июнь 1945 года. В медучреждении с июля 1941 года прошли лечение почти 150 тысяч раненых военнослужащих. Токаев также ознакомился с историей создания и работой госпиталя.

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Ранее на Форуме межрегионального сотрудничества в Омске президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Владимира Путина, а также власти Омской области за бережное отношение к памяти ветеранов войны. Он особо отметил внимание к его отцу Кемелю Токаеву, который после тяжёлого ранения лечился в Омске.

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Александра Мышляева
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