Пожар на территории Тюменского НПЗ после падения БПЛА потушен
Сотрудник пожарной охраны. Обложка © Life.ru
В Тюмени ликвидировали пожар на территории местного НПЗ, возникший в результате атаки ВСУ. Погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор области Александр Моор.
«Размер и характер причиненного ущерба устанавливаются», — написал он в «Максе».
Напомним, пожар на территории Тюменского НПЗ возник в результате падения БПЛА. На место оперативно прибыли экстренные службы, спасатели начали ликвидировать возгорание.
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