Пожар на территории Тюменского НПЗ после падения БПЛА потушен

В Тюмени ликвидировали пожар на территории местного НПЗ, возникший в результате атаки ВСУ. Погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор области Александр Моор.

«Размер и характер причиненного ущерба устанавливаются», — написал он в «Максе».