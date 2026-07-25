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25 июля, 16:13

Пожар на территории Тюменского НПЗ после падения БПЛА потушен

Сотрудник пожарной охраны. Обложка © Life.ru

Сотрудник пожарной охраны. Обложка © Life.ru

В Тюмени ликвидировали пожар на территории местного НПЗ, возникший в результате атаки ВСУ. Погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор области Александр Моор.

«Размер и характер причиненного ущерба устанавливаются», — написал он в «Максе».

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Напомним, пожар на территории Тюменского НПЗ возник в результате падения БПЛА. На место оперативно прибыли экстренные службы, спасатели начали ликвидировать возгорание.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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