Зона комфорта: Осуждённый зумер словил «паничку» на принудительных работах и попросился в тюрьму

В Санкт-Петербурге осуждённый за угрозу убийством зумер обратился в суд с неожиданной просьбой заменить ему обязательные работы реальным сроком. Об этом рассказала руководитель объединённой пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Молодого человека приговорили к 250 часам, которые он должен был отработать в жилищно-коммунальной службе №1 Василеостровского района. Поначалу фигурант исправно выполнял обязанности и успел провести с метлой 96 часов, однако затем перегорел и перестал выходить на смену.

Когда петербуржца разыскали и доставили на заседание, он объяснил своё отсутствие паническими атаками и постоянным стрессом. Именно эти доводы он привёл в качестве причины, по которой просил мирового судью изменить наказание на лишение свободы.

Однако представители Фемиды проявили иной подход. Судья переквалифицировала неотбытые часы в наказание принудительного характера.

В итоге уклонисту предстоит трудиться ещё 19 дней без права на «панические атаки». При этом с его заработка удержат десять процентов в пользу государства.

Отношение зумеров к работе породило множество мемов. Представители поколения Z меняют устоявшиеся нормы на рынке труда, отказываясь от бессмысленной рутины и требуя уважения личных границ. Директор кадрового центра Подмосковья отметила, что неумение молодых сотрудников вписываться в старые корпоративные рамки и их желание работать на результат — это скорее плюс, заставляющий компании пересматривать внутренние коммуникации. В качестве иллюстрации эксперт привела случай, когда трудоустроившийся зумер покинул офис сразу после обеда, посчитав обстановку недружелюбной.