Путин в Омске проводит встречу с губернатором Виталием Хоценко

Президент России Владимир Путин в субботу провёл рабочую встречу с руководителем Омской области Виталием Хоценко. Переговоры состоялись в рамках визита главы государства в Омск.

Предыдущий публичный контакт лидера с губернатором проходил в мае текущего года. Тогда Путин одобрил инициативу проведения в городе Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана, а также пообещал обсудить с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым формат очного участия в мероприятии. Оба обещания были выполнены.

Сегодня президент уже провёл переговоры с казахстанским коллегой. Лидеры двух стран также посетили пленарное заседание XXII Форума, который проходит в Омске 24–25 июля.