Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июля, 16:32

Путин в Омске проводит встречу с губернатором Виталием Хоценко

Владимир Путин и Виталий Хоценко. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин и Виталий Хоценко. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Президент России Владимир Путин в субботу провёл рабочую встречу с руководителем Омской области Виталием Хоценко. Переговоры состоялись в рамках визита главы государства в Омск.

Предыдущий публичный контакт лидера с губернатором проходил в мае текущего года. Тогда Путин одобрил инициативу проведения в городе Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана, а также пообещал обсудить с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым формат очного участия в мероприятии. Оба обещания были выполнены.

Путин и Токаев в Омске посмотрели презентацию о сотрудничестве РФ и Казахстана
Путин и Токаев в Омске посмотрели презентацию о сотрудничестве РФ и Казахстана

Сегодня президент уже провёл переговоры с казахстанским коллегой. Лидеры двух стран также посетили пленарное заседание XXII Форума, который проходит в Омске 24–25 июля.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
  • Омская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar