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25 июля, 16:33

В Алуште ввели режим ЧС из-за украинских атак и отключений света

В Алуште на фоне продолжающихся атак ВСУ и проблем с электроэнергией вводится режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила глава местной администрации Галина Огнева.

«По итогам заседания в нашем муниципалитете введён режим чрезвычайной ситуации в связи с вражескими атаками и длительным отсутствием электроэнергии», — сообщила она в «Максе». По её словам, в МЧС, а также Министерство труда и социальной защиты полуострова передали данные об абонентах, которе остаются без света более двое суток.

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Ранее режим чрезвычайной ситуации объявили в Черноморском районе Крыма. Он охватывает без исключения все населённые пункты муниципалитета.

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Матвей Константинов
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