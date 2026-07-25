В Алуште ввели режим ЧС из-за украинских атак и отключений света

В Алуште на фоне продолжающихся атак ВСУ и проблем с электроэнергией вводится режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила глава местной администрации Галина Огнева.

«По итогам заседания в нашем муниципалитете введён режим чрезвычайной ситуации в связи с вражескими атаками и длительным отсутствием электроэнергии», — сообщила она в «Максе». По её словам, в МЧС, а также Министерство труда и социальной защиты полуострова передали данные об абонентах, которе остаются без света более двое суток.

Ранее режим чрезвычайной ситуации объявили в Черноморском районе Крыма. Он охватывает без исключения все населённые пункты муниципалитета.