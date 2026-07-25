Захарова опровергла данные о беседе Лаврова с главой МИД Японии Мотэги

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале опровергла сообщения о содержательной беседе министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги на полях саммита АСЕАН в Маниле. По её словам, никакого обсуждения международных дел, региональной повестки или двусторонних отношений не было.

Захарова уточнила, что на приветствие японского министра Лавров, не вставая и вполоборота, ответил лишь протокольной фразой. Таким образом, официальный представитель МИД РФ дала понять, что контакт носил исключительно формальный характер и не свидетельствует о каком-либо сдвиге в двусторонних отношениях, которые остаются напряжёнными на фоне санкционной политики Токио.

Ранее министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги сообщил, что на полях встреч АСЕАН в Маниле состоялся его первый за шесть лет короткий разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, который прошёл в неформальной обстановке гала-ужина. Он отметил, что обсудил с Лавровым двусторонние отношения и региональные вопросы как со «старым знакомым», подчеркнув важность поддержания диалога, включая межправительственные контакты и культурные обмены, несмотря на сложную ситуацию между странами.