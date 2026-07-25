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25 июля, 17:01

ВС РФ поразили в Чёрном море балкер с грузами для ВСУ

Обложка © MAX / Минобороны России

Обложка © MAX / Минобороны России

Российские военные нанесли удар по балкеру в Чёрном море. Судно использовалось для доставки грузов в интересах украинских формирований. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

ВС РФ поразили в Чёрном море балкер с грузами для ВСУ. Видео © MAX / Минобороны России

Сухогруз обнаружили в акватории Чёрного моря. Удар нанесли с помощью реактивного БПЛА «Герань-4 Сикер». Поражение цели зафиксировали в режиме реального времени.

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Ранее российские военные нанесли удары по портам Черноморск и Николаев. Целью были объекты портовой инфраструктуры и суда, задействованные в интересах украинских сил. В Черноморске поражены инфраструктурные объекты, где хранились военные грузы.

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Александра Мышляева
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