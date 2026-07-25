В Наро-Фоминске разбился парапланерист, он в критическом состоянии

В Наро-Фоминске потерпел крушение парапланерист. Об этом сообщил телеграм-канал 112.

По предварительной информации, в результате происшествия тридцатилетний Александр получил тяжёлые травмы. Пострадавший находится в критическом состоянии, он без сознания. Медики оперативно транспортировали его в ближайшее лечебное учреждение.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России организовало процессуальную проверку. По данным ведомства, инцидент произошёл 25 июля 2026 года около 14:30 в поле вблизи деревни Клово. Спортсмен не справился с управлением собственным парапланом и рухнул с высоты примерно десять метров.

Находившийся неподалёку инструктор незамедлительно оповестил экстренные службы о случившемся. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в медицинское учреждение с телесными повреждениями.

Сотрудники Западного МСУТ СК России устанавливают полную картину произошедшего. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

Позавчера в Чехии на территории 22-й авиабазы ВВС в районе Намешть-над-Ославой разбился военный вертолёт Venom. По информации Армии Республики, на борту воздушного судна находились пять военнослужащих. Обстоятельства и причины крушения уточняются. Удалось ли кому-то из экипажа выжить, неизвестно.