КСИР заявил об уничтожении 11 самолётов и истребителей США на земле с 17 июля

Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохабби заявил, что с 17 июля Вооружённые силы Ирана уничтожили 11 единиц воздушной военной техники США, находившихся на земле на американских базах в регионе. В интервью агентству Tasnim он уточнил, что среди поражённых целей — один истребитель F-15, один самолёт дальней разведки P-8 Poseidon, один военно-транспортный C-17 и восемь самолётов-заправщиков.

Также Мохабби сообщил об уничтожении 17 разведывательных и боевых беспилотников. В Пентагоне данную информацию пока не комментировали. На фоне продолжающегося конфликта между США и Ираном стороны периодически заявляют о военных успехах, однако независимого подтверждения этим данным нет. Тегеран ранее объявил о правиле уничтожать одного американского военнослужащего за каждого погибшего иранца. Ситуация остаётся напряжённой.

Ранее корпус стражей исламской революции заявил, что в ходе 27-го этапа ответных ударов атаковал три склада с боеприпасами и оборудованием на американской базе Аль-Удайри в Кувейте, которые, по их данным, были подожжены и полностью уничтожены. Кроме того, в заявлении КСИР утверждается, что удар также был нанесён по наблюдательной вышке 5-го флота ВМС США на Бахрейне, которой причинён значительный ущерб.