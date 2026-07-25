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Регион
25 июля, 17:34

КСИР заявил об уничтожении 11 самолётов и истребителей США на земле с 17 июля

Обложка © Х / abualihussein19

Обложка © Х / abualihussein19

Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохабби заявил, что с 17 июля Вооружённые силы Ирана уничтожили 11 единиц воздушной военной техники США, находившихся на земле на американских базах в регионе. В интервью агентству Tasnim он уточнил, что среди поражённых целей — один истребитель F-15, один самолёт дальней разведки P-8 Poseidon, один военно-транспортный C-17 и восемь самолётов-заправщиков.

Также Мохабби сообщил об уничтожении 17 разведывательных и боевых беспилотников. В Пентагоне данную информацию пока не комментировали. На фоне продолжающегося конфликта между США и Ираном стороны периодически заявляют о военных успехах, однако независимого подтверждения этим данным нет. Тегеран ранее объявил о правиле уничтожать одного американского военнослужащего за каждого погибшего иранца. Ситуация остаётся напряжённой.

КСИР заявил об уничтожении дата-центра Amazon в Бахрейне
КСИР заявил об уничтожении дата-центра Amazon в Бахрейне

Ранее корпус стражей исламской революции заявил, что в ходе 27-го этапа ответных ударов атаковал три склада с боеприпасами и оборудованием на американской базе Аль-Удайри в Кувейте, которые, по их данным, были подожжены и полностью уничтожены. Кроме того, в заявлении КСИР утверждается, что удар также был нанесён по наблюдательной вышке 5-го флота ВМС США на Бахрейне, которой причинён значительный ущерб.

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Анастасия Никонорова
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