Песков: Путин рассказал Токаеву о ходе СВО после предложения о заморозке

Президент РФ Владимир Путин подробно информировал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о ходе специальной военной операции. Это произошло в ответ на предложение лидера республики о заморозке конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Конечно, [отреагировал]. Он подробно ему всё рассказал про специальную военную операцию», — сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции Путина на предложение Токаева. Беседа состоялась на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества двух стран в Омске.

Ранее на встрече в Омске президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил Владимиру Путину, что получает множество сигналов из Европы и США, касающихся ситуации вокруг украинского конфликта, и ранее уже информировал его об этом по телефону. Токаев подчеркнул, что эти обращения связаны с нынешним положением дел в противостоянии между Украиной и Россией.