Песков: Боевые действия могут закончиться до конца суток, решение за Украиной

Главным условием для урегулирования конфликта на Украине является достижение целей, поставленных Москвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «заморозить» конфликт и вернуться к стамбульской формуле урегулирования.

«Для нас есть главное условие — мы должны достичь своих целей», — подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможных мирных переговорах.

Песков также напомнил, что боевые действия могут завершиться «до конца суток», если Киев примет соответствующие решения, поскольку условия для остановки конфликта были изложены МИД РФ два года назад и остаются понятными и последовательными. В Кремле неоднократно заявляли, что открыты к диалогу, но продолжат специальную военную операцию до полного выполнения поставленных задач.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заморозка украинского конфликта невозможна из-за позиции киевских властей, комментируя предложение казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева вернуться к стамбульской формуле урегулирования. По словам Пескова, с учётом нынешней позиции Украины такой сценарий нереализуем.