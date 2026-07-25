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25 июля, 18:29

Токаев подарил Путину картину с Валихановым и Достоевским

Обложка © Telegram / Aqorda

Обложка © Telegram / Aqorda

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подарил российскому лидеру Владимиру Путину картину во время форума в Омске. На ней изображены учёный и географ Чокан Валиханов, а также писатель Фёдор Достоевский.

Токаев подарил Путину картину с Валихановым и Достоевским. Фото © Telegram / Aqorda

Токаев подарил Путину картину с Валихановым и Достоевским. Фото © Telegram / Aqorda

«Касым-Жомарт Токаев преподнёс Владимиру Путину картину, на которой изображены Чокан Валиханов и Фёдор Достоевский», — сообщила пресс-служба казахстанского президента.

«Где лад, там и клад»: Токаев нашёл народную мудрость для описания отношений с Россией
«Где лад, там и клад»: Токаев нашёл народную мудрость для описания отношений с Россией

Ранее Токаев заверил Путина, что в республике всегда воспринимали Россию как великую страну. Он заявил, что Астана неизменно следует союзническому курсу по отношению к Москве, несмотря на любые сложности.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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