Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подарил российскому лидеру Владимиру Путину картину во время форума в Омске. На ней изображены учёный и географ Чокан Валиханов, а также писатель Фёдор Достоевский.

Токаев подарил Путину картину с Валихановым и Достоевским. Фото © Telegram / Aqorda

«Касым-Жомарт Токаев преподнёс Владимиру Путину картину, на которой изображены Чокан Валиханов и Фёдор Достоевский», — сообщила пресс-служба казахстанского президента.

Ранее Токаев заверил Путина, что в республике всегда воспринимали Россию как великую страну. Он заявил, что Астана неизменно следует союзническому курсу по отношению к Москве, несмотря на любые сложности.