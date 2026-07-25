Путин в Омске встретился с губернатором Хоценко

В рамках рабочей поездки в Омскую область президент России Владимир Путин провёл отдельную встречу с губернатором региона Виталием Хоценко. Глава государства и руководитель области уже общались в мае в Кремле, обсуждая инвестиционные, логистические проекты и меры поддержки ветеранов.

На встрече особое внимание уделили медицинской и социальной реабилитации участников спецоперации. Хоценко доложил, что в регионе построили центр реабилитации и протезирования, а в ближайшее время откроется новый операционный корпус хирургического центра, который будет принимать ветеранов не только из Омской области, но и из Урала и всей Сибири.

Путин поручил губернатору уделить внимание трудоустройству ветеранов и развитию адаптивных видов спорта. Встреча прошла на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, где главы двух стран также обсудили международную повестку. Форум посвящён формированию глобальной логистической экосистемы, в нём участвуют 650 официальных лиц.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на полях форума в Омске Владимир Путин подробно рассказал Касым-Жомарту Токаеву о ходе специальной военной операции в ответ на предложение казахстанского лидера заморозить конфликт на Украине. По словам Пескова, российский президент дал развёрнутый комментарий по этому вопросу.