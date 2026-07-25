Губернатор Омской области попросил Путина одобрить проект метротрамвая

Губернатор Омской области Виталий Хоценко обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой о поддержке проекта метротрамвая. Речь идёт о недостроенной подземке. Губернатор признался, что специально не поднимал эту тему на протяжении трёх с половиной лет, тщательно готовясь к разговору.

По его словам, строительство объекта велось с 2001 по 2015 год на средства федерального и областного бюджетов. На тот момент в стройку вложили 12,3 миллиарда рублей, что сегодня эквивалентно уже более 43 миллиардам. На данный момент готовность объекта оценивается в 35 процентов. Власти региона намерены интегрировать недостроенные тоннели в существующую трамвайную сеть и создать метротрамвай.

«Я прошу вас поддержать [проект, мы планируем] войти в федеральный реестр недостроев. Мы сейчас туда двигаемся, начать проектировать», — сказал Хоценко.

Губернатор подчеркнул, что реалистично оценивает финансовую ситуацию в стране, и попросил разрешить региону войти в федеральный реестр недостроев, чтобы приступить к проектированию.

Напомним, в ходе рабочей поездки в Омскую область Владимир Путин провёл отдельную встречу с губернатором Виталием Хоценко. Ранее, в мае, они уже обсуждали в Кремле инвестпроекты, логистику и поддержку ветеранов. На этот раз ключевой темой стала медпомощь и соцреабилитация участников СВО.