Овечкин помог своей команде выиграть благотворительный «Матч года» в Петербурге

Команда Михаила Сергачёва, за которую выступал Александр Овечкин, стала победителем благотворительного «Матча года», обыграв команду Артемия Панарина. Встреча на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге завершилась победой в серии буллитов после ничьей 9:9 в основное время.

Решающим стал точный бросок форварда «Вашингтон Кэпиталз» Алексея Протаса. Овечкин отметился заброшенной шайбой в основное время, а после игры заявил, что матч получился зрелищным и подарил удовольствие как болельщикам, так и самим хоккеистам.

«Атмосфера была шикарная, болельщики получили удовольствие, игра была интересная, не в одни ворота. Поиграли в хоккей, пообщались, сделали доброе дело. Настрой был серьёзный, все получили кайф», — сказал форвард в беседе с журналистами.

По итогам встречи удалось собрать 50 млн рублей — это рекордная сумма за всю историю проведения «Матча года». Средства будут направлены на реабилитацию и поддержку детей и взрослых с ДЦП и другими двигательными нарушениями, а так же на другие благотворительные инициативы.

Ранее Овечкин оценил вероятность своего возвращения в Россию сразу после того, как побьёт рекорд Уэйна Гретцки. Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» заявил, что не собирается досрочно покидать НХЛ.