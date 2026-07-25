Крупный пожар на объекте ТЭК в Ульяновской области ликвидировали за двое суток

Пожарные полностью ликвидировали открытое горение на объекте топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе Ульяновской области. Спасатели боролись с огнём более двух суток. Им удалось предотвратить распространение пламени на гражданские здания. Также специалисты исключили риск взрыва топлива. В результате происшествия никто из огнеборцев и местных жителей не пострадал.