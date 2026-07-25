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25 июля, 19:23

Крупный пожар на объекте ТЭК в Ульяновской области ликвидировали за двое суток

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пожарные полностью ликвидировали открытое горение на объекте топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе Ульяновской области. Спасатели боролись с огнём более двух суток. Им удалось предотвратить распространение пламени на гражданские здания. Также специалисты исключили риск взрыва топлива. В результате происшествия никто из огнеборцев и местных жителей не пострадал.

«Всего участвовали более 300 человек и 83 единицы техники», — сообщил губернатор Алексей Русских.

Сейчас спасатели проводят профилактическую поливку территории. Сотрудников экстренных служб наградят.

Правительству региона поручено разработать меры поддержки для ЗАО «Промтехинвест» и его персонала. Часть сотрудников предприятия попадёт в ситуацию вынужденного простоя. Людям потребуется помощь на период проведения ремонтных работ.

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Пожар на территории Тюменского НПЗ после падения БПЛА потушен

Украинские беспилотники атаковали предприятие утром 23 июля. На территории сразу начался пожар. Экстренные службы оперативно приступили к ликвидации возгорания. Руководство завода успело безопасно эвакуировать персонал.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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