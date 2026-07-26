Песков: РФ будет доносить партнёрам свою позицию по Украине с удвоенной энергией
Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия будет активно информировать своих партнёров о позиции по украинскому конфликту. Особое внимание будет уделено разъяснению первопричин событий.
По словам Пескова, Казахстан остаётся ближайшим партнёром и союзником России, хотя позиции стран по Украине могут различаться. Песков подчеркнул необходимость более эффективного донесения российской позиции.
«Значит, мы недостаточно эффективно рассказывали о первопричинах. Мы продолжим это делать с удвоенной энергией. Наши партнёры должны знать нашу позицию», – заключил он в беседе с «Российской газетой».
Ранее Life.ru сообщал, что Путин подробно рассказал Токаеву о ходе СВО после предложения о заморозке конфликта. Встреча состоялась на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. По словам Пескова, президент РФ «подробно ему всё рассказал про специальную военную операцию».
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.