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25 июля, 22:35

Песков: РФ будет доносить партнёрам свою позицию по Украине с удвоенной энергией

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия будет активно информировать своих партнёров о позиции по украинскому конфликту. Особое внимание будет уделено разъяснению первопричин событий.

По словам Пескова, Казахстан остаётся ближайшим партнёром и союзником России, хотя позиции стран по Украине могут различаться. Песков подчеркнул необходимость более эффективного донесения российской позиции.

«Значит, мы недостаточно эффективно рассказывали о первопричинах. Мы продолжим это делать с удвоенной энергией. Наши партнёры должны знать нашу позицию», – заключил он в беседе с «Российской газетой».

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Ранее Life.ru сообщал, что Путин подробно рассказал Токаеву о ходе СВО после предложения о заморозке конфликта. Встреча состоялась на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. По словам Пескова, президент РФ «подробно ему всё рассказал про специальную военную операцию».

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Юния Ларсон
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