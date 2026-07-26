Макаревич* выхватил телефон у журналистки на фестивале в Юрмале

Перед концертом на фестивале «Лайма Рандеву» в Юрмале лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* оказался в центре внимания после инцидента с журналисткой. Репортёр попыталась задать музыканту вопрос незадолго до его выхода на сцену.

По данным «Известий», девушка подошла к артисту с телефоном, на котором была включена видеозапись. Макаревич* заметил, что разговор снимают, после чего взял устройство из рук журналистки.

Как утверждает издание, музыкант проверил телефон и, увидев, что камера работает в режиме записи видео, отключил её.

После этого артист вернул гаджет и без дальнейших инцидентов направился на сцену. Концерт продолжился в штатном режиме.

На этом же смотре в Юрмале присутствовали Алла Пугачёва и Максим Галкин*. Супруги пришли на мероприятие в качестве почётных гостей. Они держались за руки. Галкин выбрал для выхода светлые брюки, бежевую футболку и полосатый пиджак.

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