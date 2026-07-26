Новые корабли ВМФ России предложили называть в честь героев СВО

Герой России и военный корреспондент Евгений Поддубный предложил присваивать новым кораблям Военно-морского флота имена героев специальной военной операции.

С такой инициативой он выступил во время посещения судостроительного завода «Янтарь» в Калининградской области. По словам Поддубного, участники СВО обладают опытом, который должен передаваться будущим поколениям.

Военкор отметил, что предложение уже обсуждалось с представителями Минобороны. Среди возможных вариантов он назвал присвоение одному из кораблей имени дважды Героя России Михаила Гудкова, а также других военнослужащих, проявивших героизм в ходе боевых действий.