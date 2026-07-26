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25 июля, 23:00

Новые корабли ВМФ России предложили называть в честь героев СВО

Герой России Поддубный предложил называть новые корабли ВМФ именами героев СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /0x5F7367

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /0x5F7367

Герой России и военный корреспондент Евгений Поддубный предложил присваивать новым кораблям Военно-морского флота имена героев специальной военной операции.

С такой инициативой он выступил во время посещения судостроительного завода «Янтарь» в Калининградской области. По словам Поддубного, участники СВО обладают опытом, который должен передаваться будущим поколениям.

Военкор отметил, что предложение уже обсуждалось с представителями Минобороны. Среди возможных вариантов он назвал присвоение одному из кораблей имени дважды Героя России Михаила Гудкова, а также других военнослужащих, проявивших героизм в ходе боевых действий.

День ВМФ 2026: 330 лет российскому флоту, программа и поздравления
День ВМФ 2026: 330 лет российскому флоту, программа и поздравления

Напомним, 26 июля в России отмечается День ВМФ. Владимир Путин поздравил моряков и граждан страны с этим праздником. Глава государства подчеркнул вклад поколений военных моряков в укрепление обороноспособности. По словам президента, ратные триумфы, ежедневный труд и научные достижения обеспечили России статус великой морской державы.

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Артём Гапоненко
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