Новые корабли ВМФ России предложили называть в честь героев СВО
Герой России Поддубный предложил называть новые корабли ВМФ именами героев СВО
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Герой России и военный корреспондент Евгений Поддубный предложил присваивать новым кораблям Военно-морского флота имена героев специальной военной операции.
С такой инициативой он выступил во время посещения судостроительного завода «Янтарь» в Калининградской области. По словам Поддубного, участники СВО обладают опытом, который должен передаваться будущим поколениям.
Военкор отметил, что предложение уже обсуждалось с представителями Минобороны. Среди возможных вариантов он назвал присвоение одному из кораблей имени дважды Героя России Михаила Гудкова, а также других военнослужащих, проявивших героизм в ходе боевых действий.
Напомним, 26 июля в России отмечается День ВМФ. Владимир Путин поздравил моряков и граждан страны с этим праздником. Глава государства подчеркнул вклад поколений военных моряков в укрепление обороноспособности. По словам президента, ратные триумфы, ежедневный труд и научные достижения обеспечили России статус великой морской державы.
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