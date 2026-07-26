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26 июля, 00:45

Трамп заявил, что Европе повезло иметь его в качестве друга

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Европейским странам стоит радоваться дружбе с американским президентом. Дональд Трамп озвучил это мнение во время телефонного интервью французскому телеканалу LCI. Он так ответил на вопрос о возможном послании для союзников в Европе.

«Им повезло, что я их друг», — отметил Трамп.

Журналистка Сони Дриди передала слова президента в социальной сети X.

Репортёр также спросила о дальнейших планах Вашингтона. Её интересовало, намерены ли США возобновить полномасштабную войну с Ираном. Трамп предупредил, что конфликт точно продолжится, если Штаты не добьются своих целей.

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Ранее Дональд Трамп рассказал о телефонной беседе с новым премьер-министром Великобритании Энди Бёрнэмом. Глава США выразил желание организовать личную встречу. Политики планируют обсудить темы, важные для Вашингтона и Лондона.

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Лия Мурадьян
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