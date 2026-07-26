Джошуа победил нокаутом в первом бою после автокатастрофы

Британский боксёр Энтони Джошуа успешно вернулся на профессиональный ринг после длительного перерыва, одержав победу над албанцем Кристианом Пренгой в Саудовской Аравии.

Начало поединка сложилось для британца крайне тяжело: уже в первом раунде Пренга дважды отправил бывшего чемпиона мира в нокдаун и выглядел увереннее соперника. Однако после перерыва Джошуа смог переломить ход боя и в концовке следующего отрезка отправил албанца в нокаут.

Бой в Джидде стал первым для 36-летнего британца после автомобильной аварии в Нигерии в конце 2025 года, в результате которой погибли два человека. Перед этим он нокаутировал блогера Джейка Пола. Теперь на счету Джошуа 30 побед и четыре поражения в профессиональной карьере. Его следующим соперником может стать Тайсон Фьюри.