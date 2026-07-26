Россиянка Шнайдер сыграет в паре с Винус Уильямс на турнире WTA в Вашингтоне

Российская теннисистка Диана Шнайдер выступит в парном разряде турнира категории WTA 500 в Вашингтоне вместе с бывшей первой ракеткой мира Винус Уильямс.

В стартовом матче их дуэт встретится с американкой Куинн Глисон и представительницей Норвегии Ульрикке Эйкери. Турнир пройдёт на покрытии «хард» с 27 июля по 2 августа.

22-летняя Шнайдер занимает 18-е место в мировом рейтинге, имеет пять титулов WTA в одиночном разряде и три — в парном. Её партнерша, 46-летняя Винус Уильямс, является одной из самых титулованных теннисисток в истории: на её счету 49 одиночных титулов WTA, семь побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде и четыре золотые олимпийские медали.

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