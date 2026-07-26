Аракчи призвал ЕС и ООН отреагировать на атаку на иранское судно в Каспии
Аббас Аракчи. Обложка © Life.ru
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас призвал ООН и ЕС дать оценку атаке на иранское торговое судно в Каспийском море. Об этом сообщает агентство IRNA.
По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, виновные в нападении, а также те, кто оказывает им поддержку, должны быть привлечены к ответственности. Аракчи подчеркнул, что Совет Безопасности ООН, Евросоюз и международное сообщество должны дать произошедшему решительный ответ.
Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Персидском заливе и Ормузском проливе на фоне конфликта между Ираном и США. Аракчи и Каллас отметили важность дипломатических усилий для снижения напряжённости в регионе.
Ранее Life.ru писал, что Иран вызвал украинского дипломата после атаки на судно в Каспийском море. В иранском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Украина нарушила нормы международного права. Тегеран также предупредил Киев о возможных ответных действиях.
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