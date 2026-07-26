Аракчи призвал ЕС и ООН отреагировать на атаку на иранское судно в Каспии

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас призвал ООН и ЕС дать оценку атаке на иранское торговое судно в Каспийском море. Об этом сообщает агентство IRNA.

По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, виновные в нападении, а также те, кто оказывает им поддержку, должны быть привлечены к ответственности. Аракчи подчеркнул, что Совет Безопасности ООН, Евросоюз и международное сообщество должны дать произошедшему решительный ответ.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Персидском заливе и Ормузском проливе на фоне конфликта между Ираном и США. Аракчи и Каллас отметили важность дипломатических усилий для снижения напряжённости в регионе.