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Регион
26 июля, 03:03

Аракчи призвал ЕС и ООН отреагировать на атаку на иранское судно в Каспии

Аббас Аракчи. Обложка © Life.ru

Аббас Аракчи. Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас призвал ООН и ЕС дать оценку атаке на иранское торговое судно в Каспийском море. Об этом сообщает агентство IRNA.

По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, виновные в нападении, а также те, кто оказывает им поддержку, должны быть привлечены к ответственности. Аракчи подчеркнул, что Совет Безопасности ООН, Евросоюз и международное сообщество должны дать произошедшему решительный ответ.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Персидском заливе и Ормузском проливе на фоне конфликта между Ираном и США. Аракчи и Каллас отметили важность дипломатических усилий для снижения напряжённости в регионе.

Иран предупредил Украину об ответе после удара по торговому судну в Каспии
Иран предупредил Украину об ответе после удара по торговому судну в Каспии

Ранее Life.ru писал, что Иран вызвал украинского дипломата после атаки на судно в Каспийском море. В иранском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Украина нарушила нормы международного права. Тегеран также предупредил Киев о возможных ответных действиях.

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Артём Гапоненко
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