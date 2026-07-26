Германия теряет 15 тысяч рабочих мест в месяц из-за кризиса

Немецкая экономика и промышленность теряют конкурентоспособность. Каждый месяц страна лишается примерно 15 тысяч рабочих мест. Эту проблему озвучила директор Германского промышленного союза (BDI) Таня Гённер в беседе с агентством DPA.

При этом глава союза выразила уверенность в будущем отрасли из-за внедрения искусственного интеллекта.

«Я убеждена: если мы выполним своё домашнее задание, у нас снова появятся все шансы. Инновации уже давно находятся в приоритете у многих компаний», — подчеркнула она.

Руководитель союза также напомнила о долгом историческом пути развития промышленности. При этом на немецкие заводы давит жесткая конкуренция со стороны Китая. Негативное влияние также оказывает торговая политика Соединённых Штатов.