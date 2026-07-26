Германия теряет 15 тысяч рабочих мест в месяц из-за кризиса
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Немецкая экономика и промышленность теряют конкурентоспособность. Каждый месяц страна лишается примерно 15 тысяч рабочих мест. Эту проблему озвучила директор Германского промышленного союза (BDI) Таня Гённер в беседе с агентством DPA.
При этом глава союза выразила уверенность в будущем отрасли из-за внедрения искусственного интеллекта.
«Я убеждена: если мы выполним своё домашнее задание, у нас снова появятся все шансы. Инновации уже давно находятся в приоритете у многих компаний», — подчеркнула она.
Руководитель союза также напомнила о долгом историческом пути развития промышленности. При этом на немецкие заводы давит жесткая конкуренция со стороны Китая. Негативное влияние также оказывает торговая политика Соединённых Штатов.
Ситуацию усугубляет рост долгов. В первом квартале 16 стран Евросоюза довели государственный долг до рекордных отметок. Общая задолженность 27 государств увеличилась на 327,3 миллиарда евро. Теперь эта сумма составляет 15,705 триллиона евро. Долг Германии также вырос и достиг 2,902 триллиона евро.
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