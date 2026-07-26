Когда план пошёл не по плану: Вэнс испугался, что война с Ираном выйдет из-под контроля

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил опасения, что противостояние с Ираном может перерасти в более масштабный военный конфликт. Аналогичную позицию занимает и руководство американских вооружённых сил. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Вице-президент Джей Ди Вэнс и председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн выразили обеспокоенность по поводу эскалации войны в Иране», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отказался от идеи значительно расширить военную операцию против Ирана. Советники предупредили его о возможных тяжёлых последствиях такого решения, а также указали на сокращающиеся запасы вооружений.