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26 июля, 05:16

Когда план пошёл не по плану: Вэнс испугался, что война с Ираном выйдет из-под контроля

CNN: Вэнс обеспокоен риском эскалации конфликта с Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил опасения, что противостояние с Ираном может перерасти в более масштабный военный конфликт. Аналогичную позицию занимает и руководство американских вооружённых сил. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Вице-президент Джей Ди Вэнс и председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн выразили обеспокоенность по поводу эскалации войны в Иране», — говорится в материале.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отказался от идеи значительно расширить военную операцию против Ирана. Советники предупредили его о возможных тяжёлых последствиях такого решения, а также указали на сокращающиеся запасы вооружений.

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Милена Скрипальщикова
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