До путёвки не доплыли: Россиянки остались без медалей Кубка мира и ЧМ-2027

Женская сборная России по водному поло не смогла завоевать бронзовые медали Кубка мира, уступив команде Австралии. Поражение также лишило спортсменок шанса попасть на чемпионат мира 2027 года.

Встреча за третье место завершилась победой австралийской команды со счётом 12:9. Российские ватерполистки пробились в финальную часть соревнований благодаря успешному выступлению во втором дивизионе. Победа на предыдущем этапе позволила им войти в число восьми сильнейших участников, которые продолжили борьбу в плей-офф.

Однако завершить турнир на призовом месте команде не удалось. В решающем матче за бронзу сильнее оказались соперницы из Австралии. Из-за четвёртого места российская сборная также осталась без путёвки на чемпионат мира 2027 года. Право выступить на мировом первенстве получили три лучшие команды Кубка мира.

Помимо Австралии, участие в чемпионате мира обеспечили себе сборные США и Испании. Позже в воскресенье именно они разыграют между собой титул победителя Кубка мира.

Ранее женская сборная России остановилась в шаге от финала Кубка мира, который проходит в австралийском Сиднее. В полуфинальной встрече команда уступила Испании лишь в серии пенальти — матч завершился со счётом 15:13 в пользу соперниц.