Пожар со взрывами произошёл в магазине пиротехники в торговом центре в Раменском

Торговый центр загорелся в Раменском, после чего внутри здания прогремела серия мощных взрывов. По предварительной информации, в комплексе работал магазин пиротехники. Об этом сообщил телеграм-канал «Типичные Бронницы».

Торговый центр загорелся в Раменском. Видео © Telegram / Типичные Бронницы

Предположительно, пламя распространилось на помещение с фейерверками и другой продукцией, вызвав детонацию. Обстоятельства происшествия и площадь возгорания уточняются. Пожар удалось потушить спустя полтора час.

«06:40 — локализация пожара на площади 1170 кв.м. 08:20 — ликвидация открытого горения», — сообщили в подмосковном управлении МЧС.

Ранее Life.ru сообщал, что пожар на объекте ТЭК в Новоспасском районе Ульяновской области полностью потушили спустя более двух суток. В операции участвовали свыше 300 человек и 83 единицы техники, пострадавших нет.