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26 июля, 06:09

21-летнюю беременную девушку нашли убитой со вспоротым животом — ребёнка ищут

В Колумбии убили беременную девушку и похитили её ребёнка, вспоров живот

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dasha Petrenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dasha Petrenko

В колумбийском городе Кали обнаружили тело 21-летней беременной девушки, пропавшей после визита в медицинский центр. Злоумышленники убили её и извлекли из утробы восьмимесячного ребёнка. Об этом сообщило издание Daily Star.

Поиски девушки продолжались четыре дня. В итоге её тело со вспоротым животом нашли на берегу реки Мелендес. Следователи установили, что погибшая была со связанными руками и ногами. На её теле также обнаружили многочисленные ножевые ранения. Из утробы жертвы был извлечён восьмимесячный нерождённый ребёнок, которого затем похитили.

Перед исчезновением девушка возвращалась домой после планового приёма в медицинском центре. По словам очевидцев, они видели, как она села на мотоцикл к неизвестной женщине. Личность мотоциклистки пока не установлена. Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства произошедшего и местонахождение младенца.

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Милена Скрипальщикова
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