Крупнейшая синагога Украины и могила основателя хасидизма Ребе уничтожены огнём

Сильный пожар произошёл у могилы основателя хасидского движения ХАБАД Алтер Ребе в украинском Гадяче, крупнейшая синагога и паломнический комплекс уничтожены огнём. Об инциденте рассказал телеграм-канал «Люди в чёрном».

Сильный пожар произошёл у могилы Алтер Ребе. Видео © Telegram / Люди в чёрном

Огонь вспыхнул в ночь на субботу на территории, куда ежегодно приезжают десятки тысяч последователей хасидизма. Пламя нанесло значительный ущерб зданию религиозного центра, возведённого для приёма верующих.

Полиция Украины начала проверку и устанавливает обстоятельства случившегося. Что именно стало причиной возгорания, пока неизвестно.

Шнеур-Залман из Ляд, известный как Алтер Ребе, жил в 1745–1812 годах и основал хасидское движение ХАБАД. Он написал труды «Тания» и «Шульхан арух а-Рав». Раввин умер в пути, спасаясь от наступления армии Наполеона, и был похоронен в Гадяче — ближайшем городе с еврейским кладбищем.