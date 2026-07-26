Ночные боссы района: Банда подростков превратила жизнь Хомутово в квест

Жители Хомутово в Иркутской области пожаловались на группу подростков, которая, по их словам, регулярно устраивает ночные выходки. Последней такой «забавой» стала доска с гвоздями, оставленная посреди дороги. Об этом сообщил местный Telegram-канал «Новости | Хомутово СИТИ».

Жители Хомутово пожаловались на террор от группы подростков. Видео © Telegram / Новости | Хомутово СИТИ

По словам местных жителей, с наступлением темноты подростки начинают стучать по заборам. После этого во дворах массово начинают лаять собаки, из-за чего люди не могут нормально спать. Этим, как утверждают сельчане, выходки не ограничиваются. Они также жалуются, что неизвестные сдирают кору с деревьев, не объясняя, зачем это делают.

Минувшей ночью, по словам очевидцев, подростки вынесли на улицу Гравийную доску с торчащими гвоздями и бросили её прямо на проезжую часть. Местные опасаются, что из-за такой ловушки автомобилисты могут повредить колёса или попасть в аварийную ситуацию. Жители Хомутово обратились к родителям с просьбой обратить внимание на поведение своих детей и не оставлять подобные поступки без реакции.

Ранее жители жилого комплекса «Изумрудные Холмы» в подмосковном Красногорске рассказали о компании несовершеннолетних, которых обвиняют в нападениях на прохожих. Подростки в возрасте от 14 до 17 лет вечерами собираются возле магазинов, где продают алкоголь, и требуют у людей купить им спиртное.