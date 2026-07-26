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Регион
26 июля, 07:16

МЧС предупредило о грозе и ливне в Москве и Подмосковье до конца суток 26 июля

Дождь в Москве. Обложка © Life.ru

Дождь в Москве. Обложка © Life.ru

В Москве и Московской области в ближайшие часы резко испортится погода. Соответствующий прогноз распространила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие два часа с сохранением до конца дня местами ожидаются кратковременные дожди и ливни. Они будут сопровождаться грозами и усилением ветра с порывами до пятнадцати метров в секунду.

Спасательные ведомства столицы и области призвали жителей к бдительности и осторожности. Граждан просят не поддаваться панике и строго соблюдать правила безопасности.

Автомобилистам рекомендовано существенно снизить скорость и увеличить дистанцию до идущего впереди транспорта. Следует избегать резких манёвров — обгонов, перестроений и опережений.

Пешеходам советуют держаться подальше от рекламных конструкций и шатких сооружений. Категорически запрещается укрываться от стихии под деревьями.

Июль закончится потопом: Москву накроют экстремальные ливни и грозы на будущей неделе
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Накануне Life.ru сообщал, что в Зеленодольском районе Татарстана жертвой непогоды стал мужчина 1962 года рождения — на него упало дерево. Удар стихии пришёлся на тёмное время суток, базовые порывы ветра достигали 17 метров в секунду, а в пиковые моменты усиливались до 22 метров. По данным республиканского управления МЧС, всего в результате разгула стихии зафиксировано падение двадцати деревьев, повреждены линии электропередачи.

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Юрий Лысенко
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