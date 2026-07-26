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Регион
26 июля, 08:11

Ни багетов, ни беретов: Латвийка переехала в Псков и разбила «розовые» иллюзии о Европе

Переехавшая в Псков латвийка заявила, что молодёжь в РФ верит пропаганде Европы

Канал Сен-Мартен в Париже. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EricBery

Канал Сен-Мартен в Париже. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EricBery

Переехавшая из Латвии в Псков Елизавета удивилась идеализированным представлениям российской молодёжи о Евросоюзе. Своими наблюдениями девушка поделилась с РИА «Новости».

По её словам, многие сверстники не понимают, зачем она оставила Европу ради российского региона. Во время разговоров выясняется, что собеседники нередко судят о западных странах по стереотипам и рассказам знакомых.

Елизавета успела пожить и поучиться в разных государствах ЕС, поэтому может сравнивать красивые образы с повседневностью. Девушка подчёркивает, что европейское общество сталкивается с теми же социальными проблемами, что и другие страны, а французы — далеко не всегда «люди с беретом на голове и с багетом в подмышке».

Особенно её удивил молодой человек, мечтавший перебраться в Финляндию лишь потому, что знакомый назвал эту страну хорошим местом для жизни.

«Один знакомый» — это, конечно, очень экспертное и авторитетное мнение», — иронизирует Елизавета.

Отдельно она раскритиковала латвийскую медицину. Попасть даже к терапевту бывает непросто, а после вызова скорой пациенту могут выставить счёт, если обращение сочтут необоснованным.

Европа опасается зависимости от США после отказа от российского газа
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К сожалению, некоторые настолько сильно хотят пожить европейской жизнью с картинки, что готовы пойти на преступление ради такой возможности. Ранее в Москве задержали россиянку, которая согласилась взорвать автомобиль сотрудника силовых структур в обмен на переезд в Европу.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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